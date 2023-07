Défaite au Letzigrund – Équipe décalée, Yverdon Sport est à l’épreuve de la patience La Super League n’attend pas. Les Yverdonnois ont logiquement subi la loi de Zurich pour la reprise (2-0), en attendant d’être véritablement prêts. Florian Vaney

Yverdon Sport devra trouver la clé dans les airs. keystone-sda.ch

Sur le papier, un 4-4-2. Mais la première image qui saute aux yeux, c’est cette ligne défensive de six qui ne tarde jamais trop à se former lorsque Zurich a le ballon. Yverdon Sport (YS) a quitté la Challenge League avec allant et panache au printemps. Mais pour ses retrouvailles dix-sept ans après avec la Super League, c’est avec une prudence de circonstance qu’il a retrouvé l’élite.