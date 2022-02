Éditorial - Eric Cottier au centre de toutes les tensions

De droite. Répressif. Davantage enclin à réprimer les activistes du climat ou les zadistes du Mormont qu’à poursuivre les politiciens qui voyagent en Russie en compagnie d’un milliardaire. Plus prompt à enfermer les dealers qu’à traquer les criminels en col blanc.

Le portrait du procureur général vaudois Eric Cottier, sur le point de prendre sa retraite, cette année après les élections politiques ou l’an prochain, pourrait s’arrêter là. À condition de se contenter d’une vision caricaturale.

Examiner la question de plus près implique de nuancer le tableau et d’explorer la complexité de l’action pénale. La séparation des pouvoirs judiciaire et politique est l’un des fondements de la démocratie suisse. Oui, mais la lutte contre la délinquance se trouve au cœur des tensions sociétales.