Ténor du barreau – Éric Dupond-Moretti, l’avocat de la défiance Ogre du verbe, chahuteur d’ordre établi et roi de l’acquittement, le pénaliste français a été nommé Ministre de la Justice. Nous l’avions brossé son portrait en février, à l’occasion de sa venue au Métropole à Lausanne. François Barras

Dupond-Moretti, bête des prétoires et désormais de la scène. Emanuele Scorcelletti

Éric est né Dupond, le patronyme le plus commun en France, et commença sous ce nom sa carrière d’avocat. Ce n’est qu’après qu’un courrier confidentiel, qui lui était destiné, eut atterri sur le bureau d’un confrère homonyme que Maître Dupond accola au lignage paternel celui de sa mère, Elena Moretti. Son talent, sa faconde et ses succès en firent bientôt une vedette des prétoires mais il est certain qu’un blason qui claque n’est pas un frein quand il s’agit de capter l’attention des juges et des foules. Plus tard, il ne scintillera que mieux au fronton des théâtres, lorsque le bavard se décidera à donner libre cours à son appétence pour le verbe et la représentation de soi en montant sur les planches. À deux reprises ce week-end, celles du Métropole de Lausanne vont ployer sous le poids de Maître Éric Dupond-Moretti, son goût pour l’éloquence, la bonne chère et les petits whiskies.