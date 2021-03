Municipales 2021 – Eric Küng conservera la syndicature de Payerne Syndic depuis août 2020, le candidat PSIP sera le seul en lice pour le poste. Sébastien Galliker

Salué ici par le municipal PLR Edouard Noverraz, Eric Küng (PSIP) avait été le seul élu à la Municipalité de Payerne au premier tour. JEAN-PAUL GUINNARD

Les joutes électorales à la Municipalité de Payerne vont se terminer mardi 6 avril à l’heure du dépôt des listes avec l’élection tacite du sortant PSIP Eric Küng. Municipal depuis 2006, celui qui était alors le seul élu de son parti avait réussi l’impossible en ravissant la syndicature en août 2020, suite à l’accession de Christelle Luisier au Conseil d’État. Le PLR aurait pu souhaiter la reprendre en fonction des résultats des élections générales. Suite à l’échec électoral, ce ne sera pas le cas.

«Le PLR Ville de Payerne a décidé de ne pas revendiquer la syndicature au vu des résultats du premier et du second tour à la Municipalité», communique le parti en catimini, après son assemblée de mardi. Pour rappel, les électeurs ont choisi une formule en 2 PSIP, 2 PLR et 1 Libre, contre la formule 4 PLR et 1 PSIP qui prévalait de 2011 à 2021. Le 7 mars, le PLR a aussi perdu sa majorité au Conseil communal, passant de 38 à 29 sièges.

Henchoz pas candidat

Du côté du PSIP, Nicolas Schmid, président du parti et brillamment élu à la Municipalité dimanche, confirme qu’Eric Küng sera candidat à sa succession, même si sa liste n’est pas encore formellement déposée.

Enfin, dès l’issue du premier tour, le duo Libres-Ensemble, formé du sortant André Jomini et de l’ancien municipal Jacques Henchoz, annonçait que «le groupe est conscient que la syndicature de la ville doit rester aux mains du meilleur élu au premier tour». Ayant gagné deux rangs dimanche par rapport au premier tour pour signer son retour à l’Exécutif, Jacques Henchoz confirme toutefois qu’il ne sera pas candidat.

