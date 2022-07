Canton du Valais – Eric Stauffer dénonce la commune d’Arbaz au canton L’ancien politicien genevois a déposé une plainte administrative. Il s’estime lésé par des décisions de la commune.

Pour Eric Stauffer, dézoner les cordons boisés entre les parcelles constructibles est une mauvaise idée. (Photo d’archives) KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Une plainte administrative a été déposée contre la commune valaisanne d’Arbaz et le président de son exécutif. Elle émane de l’ancien politicien genevois Eric Stauffer, installé en Valais et propriétaire de parcelles, qui s’estime lésé par des décisions de la commune.

L’affaire étant en cours, le chef du département de la sécurité, des institutions et du sport «ne peut pas se prononcer plus en avant sur ce dossier». Selon les médias valaisans, elle serait notamment liée à la décision de la commune d’Arbaz de mettre sous protection bosquets, haies et arbres isolés présents sur le territoire.

Cette décision vise à «conserver le cachet paysager et favoriser la biodiversité, tout en mutualisant les dézonages», selon les informations glanées sur le site internet de la commune valaisanne. En clair, les surfaces à bâtir sont diminuées de celle des bocages, préservant autant de surface constructible.

Un recours déposé

Un seul recours a été déposé. «Eric Stauffer a l’impression que cette mesure est faite contre lui, parce qu’il est opposé à la commune sur d’autres dossiers. Or tous les propriétaires sont concernés et la décision a été prise à l’unanimité du conseil», indique au Nouvelliste le président de la commune Jean-Michel Bonvin.

Mais pour Eric Stauffer, dézoner les cordons boisés entre les parcelles constructibles est une mauvaise idée. «J’estime que cette commune dysfonctionne et qu’elle est en train de détruire les valeurs des propriétaires fonciers», souligne-t-il sur les ondes de Rhône FM. Ce qui l’a poussé à saisir le Conseil d’État.

L’autorité de surveillance de communes devra donc trancher.

ATS

