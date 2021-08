Conflit communal à Arbaz (VS) – Éric Stauffer en guerre contre sa commune valaisanne Le nouvel Exécutif s’oppose à des constructions que l’ancien élu MCG a faites sur son terrain. Il dénonce une dictature et saisit le Conseil d’État. Julien Culet

Depuis son retrait politique, Éric Stauffer a acheté deux chalets et opéré d’importantes transformations sur sa parcelle. Yvain Genevay

Deux chalets, sauna, jacuzzi, piscine chauffée, vue imprenable sur les Alpes. Retraité de la politique genevoise depuis deux ans, Éric Stauffer se porte bien dans sa grande propriété valaisanne, son «petit coin de paradis», comme il l’appelle. Il fait le tour du propriétaire, fier de son acquisition, et des travaux réalisés. Son terrain, totalement plat, détonne à Arbaz (VS), à flanc de montagne. Et c’est justement là que le bât blesse.

La commune s’oppose à une partie des transformations de son jardin, et l’ancien tribun du Mouvement citoyens genevois (MCG), dans le style tonitruant qu’on lui connaît au bout du lac, a décidé d’élever la voix et de se battre contre les autorités locales en saisissant le Conseil d’État.