Justice française – Éric Zemmour à nouveau devant la justice pour racisme Alors qu’il devrait se déclarer candidat début décembre, Éric Zemmour est poursuivi pour ses propos sur les mineurs isolés. Audience houleuse malgré l’absence du polémiste. Alain Rebetez, Paris

Loin des juges, dimanche dernier, Éric Zemmour visite le salon «Made in France» à Paris. 14 novembre 2021. AFP

Accusé de provocation à la haine raciale et d’injure raciale, Éric Zemmour n’assiste pas au procès. Son avocat l’avait annoncé «afin d’éviter que l’enceinte judiciaire ne se transforme en studio d’information en continu». Il y a un peu plus d’un an, le 19 septembre 2020, c’est pourtant bel et bien dans un studio d’infos en continu que tout a commencé, quand Éric Zemmour réagit à l’attentat commis devant les anciens locaux de «Charlie Hebdo» par un mineur isolé pakistanais qui avait en réalité 25 ans. Le polémiste fait du terroriste «l’archétype» des mineurs non accompagnés: «Ils n’ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont. Il faut les renvoyer, il ne faut même pas qu’ils viennent.»