Références culturelles – Éric Zemmour se drape dans la grandeur de Chateaubriand Le candidat à l’élection présidentielle convoque sans cesse l’immense auteur des «Mémoires d’outre-tombe». Est-ce que ça ne devient pas un peu gênant? Michel Audetat

Éric Zemmour dégaine si souvent le nom de Chateaubriandà tout propos qu’il finirait presque par en faire un militant de son parti. Franck Pennant/LA PROVENCE/MAXPPP/Keystone

On ne saurait être président de la République française sans afficher des goûts littéraires. C’est une tradition de la Ve République. De Gaulle avait son Malraux sous la main, Pompidou était l’auteur d’une «Anthologie de la poésie française» et Mitterrand révélait à travers ses lectures favorites (Barrès, Chardonne, Drieu la Rochelle…) ce qu’il était vraiment: un homme de droite. Alors gare au crime de lèse-littérature! En parlant avec dédain de «La princesse de Clèves» de Mme de La Fayette, en 2006 Nicolas Sarkozy avait commis une faute qu’il n’a pas fini d’expier: il vient de publier un livre, «Promenades» (Éd. Herscher), où il n’est question que de sa passion pour l’art et la littérature. Le coq gaulois est fier de ses grandes plumes.