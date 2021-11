Présidentielle en France – «Eric Zemmour se nourrit de la contradiction, de la polémique, pas de l’harmonie»

Éric Zemmour candidat officiel – «Nous ne nous laisserons pas dominer, vassaliser, conquérir» Au moment où le polémiste se déclare candidat, Étienne Girard, auteur d’une enquête minutieuse sur son parcours politique, livre des clés sur la personnalité d’Éric Zemmour. Alain Rebetez, Paris

Éric Zemmour a soigneusement mis en scène son annonce de candidature, avec des référence à l’appel du 18 juin du général de Gaulle. AFP

Éric Zemmour s’est enfin déclaré candidat à l’élection à la présidence. Il l’a fait par une vidéo d’une dizaine de minutes publiée mardi à midi sur les réseaux sociaux. Un film soigneusement réalisé où il lit de manière ostensible sa déclaration, devant un micro qui évoque les appels londoniens de Charles de Gaulle. La France en péril est l’unique thème qu’il aborde. «Nous ne nous laisserons pas dominer, vassaliser, conquérir, coloniser. Nous ne nous laisserons pas remplacer», conclut-il sur fond de la 7e symphonie de Beethoven.

Le soir même, sur TF1, il donnait une interview plutôt tendue. Au sujet de sa première et unique condamnation définitive pour incitation à la haine raciale, il estime qu’il avait eu le tort de ne pas faire recours, que cette loi est liberticide et que s’il est élu, il la fera abroger. Sur son doigt d’honneur à Marseille, il rappelle que Chirac ou Sarkozy ont aussi eu «des gestes, des mots…» À d’autres questions sur ses écrits, concernant les femmes notamment, il réplique: «Je ne suis plus le journaliste écrivain, j’aimerais des questions sur mon projet.» Il précise qu’il dispose déjà de «250 à 300» parrainages sur les 500 nécessaires et juge prématuré de dire qui pourrait être son premier ministre.