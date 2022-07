Tour de France à Lausanne – Erik Dekker: «J’avais réussi quelque chose d’incroyable» Le 19 juillet 2000, malgré le retour d’Erik Zabel, le Néerlandais Erik Dekker remportait à dans la capitale vaudoise sa troisième étape sur la Grande Boucle. Il revient sur ce moment, plus de vingt après. Jean Ammann

19 juillet 2000: Erik Dekker remporte sa troisième étape sur l’avenue de Rhodanie, devant Erik Zabel (en vert). AFP

La mémoire est mauvaise statisticienne: «Quarante-cinq victoires? Je croyais que j’en avais 68… » s’étonne Erik Dekker (51 ans), au bout du fil. Nous lui citons la bible du cyclisme, Procyclingstats, et il s’incline: «Procyclingstats est juste. 68 ou 45, peu importe!» Et, parmi ces dizaines de victoires, il y a la dix-septième étape du Tour de France 2000, Évian-Les Bains-Lausanne, 155 km. Ce jour-là, le 19 juillet, Erik Dekker avait gagné devant Erik Zabel et toute la horde des sprinteurs revenus sur ses talons.