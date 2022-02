Courses populaires – Erika Hess fait skier les générations de 3 à 90 ans Cette année, l’Erika Hess Open fête ses 20 ans avec Adolf Ogi et des anciennes gloires du ski alpin. À découvrir dès mercredi aux Diablerets, puis aux Pléiades et à La Fouly. Pierre-Alain Schlosser

Erika Reymond-Hess fête cette année les 20 ans de l’épreuve qui porte son nom. Sébastien Anex

Les skieurs suisses ont brillé sur les pistes des JO de Pékin. Et si vous en faisiez pareil sur celles des Diablerets, des Pléiades et de La Fouly? Détentrice de huit globes de cristal (2 du classement général, 4 en slalom, 2 en géant et 1 en combiné), la sextuple championne du monde Erika Reymond-Hess invite tous les skieurs de 3 à 90 ans à vivre une journée mémorable entre les piquets de slalom géant.