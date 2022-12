Sorties cinéma – «Ernest et Célestine», «Aucun ours»: quels films aller voir cette semaine? En face d’«Avatar 2», seules trois sorties osent montrer le bout de leur nez. Elles ont le mérite de l’éclectisme. Pascal Gavillet

«Ernest et Célestine – Voyage en Charabie», animateur in love

L’ours et la souris. FRENETIC FILMS

Un ours, une souris. Dessins minimalistes, comptines nimbées de microfulgurances. «Ernest et Célestine», de 1981 à 2000, fut d’abord une série de livres illustrés pour la jeunesse. Une foule d’adaptations s’ensuivirent. Au cinéma, la première, «Ernest et Célestine», qui rassemble trois animateurs, remonte à 2012. Une série pour Canal+ se décline en 2017, la même année qu’«Ernest et Célestine en hiver». Et voici aujourd’hui «Ernest et Célestine – Voyage en Charabie». Elle devrait à nouveau ravir ses fans.

Comme la précédente, elle est cosignée par Julien Chheng, animateur formé dans une école d’art. «Je me suis spécialisé en conception de personnages, nous racontait-il lors d’un passage à Genève. Mais après mes études, j’ai été contacté par les studios Disney. Ils cherchaient à se renouveler. Cela m’a donné l’idée de développer la filière 2D, mais chez nous. J’ai alors fondé le studio La Cachette. Pour ce volet d’«Ernest et Célestine», j’ai eu des influences aussi diverses que les studios Ghibli, pour le minimalisme des dessins, le côté fable et une certaine folie.

«Le roi et l’oiseau» de Paul Grimault, pour le traitement de la dictature. Et les Monty Python ou Kusturica pour l’humour.» Mais il s’agissait aussi avant tout de respecter les œuvres d’origine. «Le film est totalement inspiré du travail de Gabrielle Vincent, la créatrice de cette série d’histoires. Elle a su apporter ses exigences dans des albums jeunesse. Pour être honnête, je suis totalement tombé in love de ces deux personnages.»

La discrétion du genre – le cinéma d’animation est rarement médiatisé – convient aussi à Julien Chheng. «Le cinéma en prises de vues réelles capte davantage l’attention. Cela pourrait changer. Voyez ce qui se passe au Japon. Les animateurs y sont devenus des stars. Ce film nous a pris deux ans. Aujourd’hui, ce que j’aime, c’est aussi former d‘autres animateurs. C’est-à-dire leur apprendre un métier. Je trouve cela très grisant. Souvent, les jeunes ne pensent pas que cela peut devenir un métier. Personnellement, je baigne là-dedans depuis longtemps, depuis tout petit. Ma mère est monteuse. Donc j’ai grandi avec une table de montage et des rushes autour de moi. Je pourrais tout à fait être attiré par le documentaire ou la fiction, mais pas pour l’instant. Je trouve que l’animation est déconsidérée. C’est aussi pour ça que j’ai tendance à la «surconsidérer». Chaque fois que je revois ce volet d’«Ernest et Célestine», j’ai l’impression de découvrir un autre film. Les pleurs ou les rires des enfants m’influencent beaucoup sur ce point.» Le film bénéficie aussi d’une chanson de Pomme, jeune auteure-compositrice-interprète. «Elle est arrivée vers la fin du film. On voulait en sortir de façon douce. Et c’est ce qu’elle a apporté avec sa chanson.»

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Ernest et Célestine – Voyage en Charabie» Afficher plus Réalisateurs: Julien Chheng et Jean-Christophe Roger

Animation (Fra., 77’)

«Aucun ours», un tournage clandestin

Un film tourné dans la clandestinité. FilmCoopi

Jafar Panahi est en prison depuis le 11 juillet. Condamné en 2010 par la justice iranienne à 6 ans de prison ferme pour propagande contre le régime, il a été d’abord placé en liberté conditionnelle. Puis son arrestation a été effective. Jusqu’à présent, et même en liberté surveillée, rien ne l‘a jamais empêché de tourner. Comme ses précédents films, «Aucun ours» a été réalisé de manière clandestine.

Ce qu’il raconte brouille les pistes entre réel et fiction, au point qu’on ne sait plus au juste où se situer. Ici, un metteur en scène de Téhéran est hébergé dans un village proche de la frontière iranienne. Il réalise, avec son équipe à distance, par téléphone, à l’aide d’une connexion internet, un film qui se déroule en Turquie, dans lequel un couple tente de fuir à l’aide de faux passeports. En parallèle, il va se retrouver mêlé à une histoire d’amour secrète remettant en cause une promesse de mariage établie au nom de la tradition.

Difficile de ne pas lire là, même dans un état de brouillage avancé, la propre situation du réalisateur. «Aucun ours» (l’ours désigne la peur) n’en possède pas moins son autonomie, sa densité, mêlant légèreté et rigueur avec le sérieux usuel du cinéaste, qui a présenté son film à Venise sans y aller, y remportant le Prix spécial du jury.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Aucun ours» Afficher plus Réalisateur: Jafar Panahi

Avec Jafar Panahi, Naser Hashemi

Drame (Iran, 106’)

«Fièvre méditerranéenne», crise existentielle

Drôle d’amitié. First Hand

Leur amitié est improbable, du moins est-ce ce que le scénario veut nous faire croire. Fraîchement installé à Haïfa, Jalal, un jeune délinquant, se lie d’amitié avec son voisin, Waleed, un quadragénaire dépressif en quête d‘inspiration pour un roman. Pourquoi pas? Sauf qu’il n’y a rien là de très exotique ni de très étrange.

Sur un ton comique censé éclairer la personnalité de ses deux personnages masculins, la réalisatrice Maha Haj traite en réalité du suicide. Mais en cherchant à résoudre une crise existentielle apparemment sans issue, elle use d’artifices au cœur d’un récit misant a contrario sur le naturalisme. Ces contrastes ne font pas vraiment sens et le film ressemble à une dissertation libre. «Mediterranean Fever» faisait partie du «Certain regard» à Cannes. Section qui comporte aussi des œuvres mineures.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Fièvre méditerranéenne» Afficher plus Réalisatrice: Maha Haj

Avec Amer Hlehel, Ashraf Farah, Anat Hadid

Comédie dramatique (Pal., 108’)

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.