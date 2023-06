Bande dessinée et illustration – Ernest et Célestine passent sous le marteau À Paris le 14 juin, une vente aux enchères propose 23 pépites à l’aquarelle de l’autrice Gabrielle Vincent. D’autres grands noms de la BD aussi à l’honneur. Philippe Muri

«Promenade dans la neige», couverture originale. Aquarelle sur papier. ERNEST ET CÉLESTINE/FONDATION MONIQUE MARTIN 2023/CASTERMAN 2023

Un gros ours tendre, une petite souris espiègle: Ernest et Célestine sont devenus un couple de référence dans le monde des albums pour enfants. Les magnifiques aquarelles de leur créatrice, Gabrielle Vincent, ont assuré le succès de cette série lancée en 1981 et vendue à plus d’un million d’exemplaires. L’engouement pour ce tendre duo a perduré à travers différentes adaptations pour le grand et le petit écran. À Paris le 14 juin, ils seront nombreux, les amateurs de ce grand classique de la littérature jeunesse, à vouloir enchérir pour l’une ou l’autre des 23 œuvres proposées aux enchères par le galeriste et éditeur Daniel Maghen.