Un nounours musicien, une «sourifillette» sortie d'une poubelle: ces deux-là tirent leur plan à la belge. Avec des idées louftingues. À voir en avant-première à Prilly, le 5 novembre.

Pour réparer le violon d’Ernest, le duo part en Charabie. Enfer! Le pays d’enfance a décidé de bannir la musique sur son sol… FRENETIC/DR

Quoi, vous ne connaissez pas la Charabie? Suivez le guide, Ernest y embarque Célestine dans son deuxième dessin animé. L’ours mélomane veut réparer sur sa terre natale son précieux violon. Mais patatras! en arrivant au pays, le duo tombe des nues: la musique a été bannie depuis plusieurs années dans toute la région. De quoi aller de Charybde en Scylla, mordre sur sa chique et espérer un justicier masqué.

Un univers en apparence joyeux qui, de temps à autre, laisse percer d’indicibles chagrins, l’abandon, le rejet. DR

C’est que depuis 1981, il leur en arrive de belles, à ce plantigrade hédoniste et sa minuscule amie. À se demander qui, au fond, protège l’autre depuis que Monique Martin, une jeune fille belge avec un petit grain zinzin, sous le pseudonyme de Gabrielle Vincent, les extirpa de la poubelle de ses idées noires. La délicate «sourifillette» orpheline et l’ours glouton en confiture, mal assortis mais bien léchés, allaient connaître 1000 aventures déclinées en 24 albums.

Sous la douceur des pastels ébouriffés de tendresse, la créatrice donnait un sacré coup de griffe à ses idées noires, n’hésitant pas à évoquer l’absurdité de la condition humaine, l’insondable bêtise des gens en général, et en particulier leur occasionnelle mais si cruelle méchanceté.

«S’ils racontaient eux-mêmes leur histoire, on n’y comprendrait rien, car Ernest et Célestine ne sont jamais d’accord. Pas étonnant, tout le monde vous le dira: un ours et une souris amis, ça ne se peut pas!» Daniel Pennac, écrivain

L’écrivain Daniel Pennac, un hypersensible lui aussi, qui cache ses blessures sous le cuir de son cartable d’ancien prof, ne s’y est pas trompé à la fin des années 1980, quand, découvrant un recueil de fusains sur un étal, il est cloué par l’émotion. En Gabrielle Vincent, l’écorché identifie une âme sœur, écrit à l’artiste recluse à Ixelles, dans un chiche appartement en banlieue bruxelloise sans salle de bains.

Daniel Pennac et le film «Ernest et Célestine» en 2012, une pure merveille de rencontre. DR

Une correspondance s’établit, elle se moque du succès, l’ivresse créative la pousse à occulter ses fenêtres de papier kraft et à débrancher le téléphone. L’excentrique meurt en 2000, mais le fil demeure. Et il y a dix ans, en scénariste idéal, avec les cinéastes punk Patar et Aubier, Daniel Pennac signe le dessin animé parfait. «Je vais vous raconter l’histoire d’Ernest et Célestine, déclare-t-il à l’époque. S’ils la racontaient eux-mêmes, on n’y comprendrait rien, car Ernest et Célestine ne sont jamais d’accord. Pas étonnant, tout le monde vous le dira: un ours et une souris amis, ça ne se peut pas! Jamais! Scandaleux! Absolument interdit! Et pourtant, personne ne pourra empêcher leur amitié. Personne, vous m’entendez?»

«Ernest et Célestine, la collection», soit 26 x 13’, a été réalisé par Jean-Christophe Roger et Julien Chheng en 2017. Les Français signent le deuxième long métrage d’animation de l’ours et du souriceau. FRANCE TELEVISIONS/DR

Depuis, l’auteur de 77 ans s’est mis en retrait. La deuxième échappée sur grand écran d’Ernest et Célestine est signée par les Français Jean-Christophe Roger et Julien Chheng. Le duo connaît la musique, il a déjà réalisé une série de 26 épisodes pour France Télévisions et prépare une deuxième saison. Mais ça, c’est pour plus tard, après la Charabie.

