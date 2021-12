Le défi suisse se dévoile – Ernesto Bertarelli: «Une nouvelle équipe est née pour gagner» Après l’annonce mardi du retour en Coupe de l’America, le chairman d’Alinghi Red Bull Racing revient sur la genèse du projet, dit ses espoirs et ses ambitions. Grégoire Surdez

Ernesto Bertarelli, chairman d’Alinghi Red Bull Racing, est de retour sur une épreuve qui lui a déjà souri par deux fois. AP

Le temps s’en va comme il s’en vient. Au bout des jours, ne reste rien que ses amours. N’étaient des signes technologiques évidents (les smartphones, les écrans plasma) et quelques cheveux blancs, la photo pourrait dater de l’an 2000. Même place, même heure, même challenge. Mais l’horloge a tourné et le calendrier indique mardi 14 décembre 2021. Ernesto Bertarelli grimpe sur l’estrade installée au premier étage de la Société nautique de Genève à l’invitation de Pierre Girod et Axel Meyer, respectivement président et vice-président de la vénérable institution.