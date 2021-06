Dès Fr. 3’250.– | 6 jours | Du 4 au 9 octobre 2021 – Espagne – Sur les traces de Goya, peintre engagé Au tournant du XVIIIe et XIXe siècle, Francisco de Goya traverse une époque tourmentée qu’il reflète dans ses toiles. Son style sera marqué par plusieurs périodes, passant du baroque, au néo-classique puis au romantique. Un voyage Tribune des Arts

Au fil de visites de musées, palais et lieux confidentiels, entre Saragosse, Madrid et les villages aragonais, nous vous proposons de retracer la vie et l'oeuvre de ce précurseur de la peinture contemporaine.

Au programme Afficher plus À Saragosse , où Goya fait ses premiers pas d’artiste avec ses peintures murales religieuses baroques.

L’Aragon , sa terre natale tant aimée et dont les villages de Muel , Pedrola et Remolinos comportent d’immenses fresques.

Fuendetodos , où l’on visitera sa maison natale et le musée de la gravure.

Madrid , évidemment, où le peintre connût la gloire et où l’on retrouve l’essentiel de son oeuvre disséminé au palais Royal , au musée Thyssen , à l'académie des Beaux-Arts de San Fernando …

Le musée du Prado avec une introduction aux Peintures noires, son plus grand chef-d’oeuvre.

L’incroyable collection d’art privée du palais de Liria, avec ses toiles du Greco, de Rubens, du Titien et de Goya. Voir le programme complet

Le voyage sera accompagné par

Marisa de Lucas, guide culturelle et également artiste-peintre, est baignée depuis sa tendre enfance par Goya, qui n’a plus de secrets pour elle.

Et par Sylvie Guerreiro, rédactrice en chef de la Tribune des Arts.

Une œuvre majeure de Goya exposée au musée du Prado: Tres de mayo DR Une œuvre majeure de Goya exposée au musée du Prado: La Maja vêtue DR Musée national Thyssen-Bornemisza DR 1 / 4

Prix et prestations

Par personne: Fr. 3’250.–

Supplément single: Fr. 420.–

Petit groupe de 8 à 14 personnes maximum

Détail des prestations Afficher plus Ce prix comprend: les vols Genève-Barcelone et Madrid-Genève

tous les transferts (Barcelone > Saragosse et Saragosse > Madrid en train)

l'hébergement en hôtels 4*

les visites (Saragosse et Madrid

minibus privé pour les journées de visite) et entrée des sites

la demi-pension

l’accompagnement par une guide francophone Ce prix ne comprend pas: repas du soir

boissons

assurance annulation

Renseignements et programme complet

Au Tigre Vanillé

Anne-Sophie Silvan

anne-sophie@autigrevanille.ch

Tél. 022 817 37 387