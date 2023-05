Idiotismes gastronomiques – Espèce d’andouille! Un tas d’expressions détournent des aliments pour catégoriser les humains. Catherine Cochard

Un artisan charcutier, fabriquant de la véritable andouille de Vire 100% pur porc, pose devant son étal, le 13 octobre 2000 sur le marché de Caen. AFP PHOTO/MYCHELE DANIAU

Pas bien méchant, le qualificatif d’andouille tient tout de même de l’insulte et signifie «bête», «stupide», «bobet» en bon vaudois. Mais il convient d’en affubler de préférence les personnes démesurément grandes, car, à l’origine, la seule qualité demandée au «dépendeur d’andouilles», c’était d’être capable de décrocher les saucisses (autre quolibet peu avenant) suspendues en hauteur.

La référence est donc charcutière. Boyau de porc rempli de tripes, de chair et de lard, l’andouille n’est pas trop regardante de ce qui la constitue. Par analogie, le terme est donc utilisé pour évoquer une personne sans caractère. On le retrouve déjà chez Rabelais ou Zola, puis plus largement au XIXe siècle.

L’authentique andouille de Vire, un titre qui ne s’invente pas. MYCHELE DANIAU / AFP

Les variations autour de l’andouille sont nombreuses. «Faire l’andouille», c’est feindre l’imbécillité ou la naïveté. Une andouille mal ficelée se dit d’un individu mal fagoté ou dégingandé. «Terrine de gelée (ou crème) d’andouille» est un juron digne du capitaine Haddock. Pour faire bref, on optera pour «triple andouille».

Enfin, et comme bien souvent, l’expression détournée de ses intentions originelles se pare d’une aura grivoise, le mot d’andouille servant également à parler d’un chibre mal assuré. Et «donner deux jambons pour une andouille» vaut pour «se prostituer». Dans le même ordre d’idée, nul besoin de vous traduire «la graine d’andouille», ni même «l’andouille à col roulé», l’expression «gonfler son andouille» et «le jus d’andouille».

