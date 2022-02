Derby en basket féminin samedi – Espérance Pully a renoué avec son passé Marie-Rose et Jean Fernandez ont repris «leur» club en main, le printemps dernier. En misant sur les jeunes basketteuses du cru. André Boschetti

Jean et Marie-Rose Fernandez ont repris les rênes d’Espérance Pully après trois ans passés dans les coulisses du club. VQH

Au printemps dernier, le retour aux affaires de Marie-Rose et Jean Fernandez n’a guère étonné les passionnés vaudois de basket. Fille du fondateur d’Espérance Pully - c’était il y a désormais plus de cinquante ans -, Marie-Rose Fernandez avait pris sa succession avec une passion et un enthousiasme inégalables. Un club qu’elle a peu à peu fait grandir jusqu’à l’emmener vers les sommets du basket féminin suisse.