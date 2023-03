Basketball – finale de la Coupe – Espérance Pully veut croire au miracle Samedi (15h), les jeunes Pulliéranes disputeront, à Saint-Léonard, la finale de la Coupe de Suisse face aux intouchables Fribourgeoises d’Elfic. André Boschetti

La capitaine Justine Thévoz et la prometteuse Besma El Bekachi entourent leur entraîneur Jean Fernandez. Espérance Pully est au-devant d’un défi majeur. CELLA FLORIAN/VQH

Les chiffres résument mieux que tout l’Everest au pied duquel Espérance Pully se retrouvera, ce samedi (15h) à Fribourg, en finale de la Coupe de Suisse. Alors qu’il ne lui reste qu’un match de championnat de LNA à disputer, l’équipe coachée par Jean Fernandez pointe au 5e rang – sur six – et n’a plus son destin entre ses mains pour espérer décrocher une place en play-off (voir encadré). Malgré cela, la probabilité que les Pulliéranes chipent la 4e place à Hélios est plus importante encore que de les voir détrôner Elfic Fribourg, samedi.