Fusion acceptée – Essertes dit «oui» à la commune d’Oron Les deux tiers des votants d’Essertes ont été convaincus par le projet de fusion. Du côté d’Oron, le scrutin est encore plus net, avec près de 90% des votes favorables au processus. Alain Detraz

Les urnes ont largement penché en faveur de la fusion d’Essertes avec sa grande voisine, Oron (image d’illustration). Keystone

La vague des réfractaires à la fusion n’aura pas suffi à freiner le rapprochement entre la commune d’Essertes et celle d’Oron. Craignant une «absorption par la grande voisine», les opposants à ce mariage ont réuni une cinquantaine de suffrages ce dimanche, contre 143 voix favorables au mariage. À Oron, déjà passée par la fusion en 2012, les électeurs ont montré une adhésion sans faille à ce processus en votant pour à près de 90% (1322 contre 152).

«On fera avec, même si le traitement des objets de notre commune se fera sans doute de façon plus générale, un peu moins précis.» Olivier Delacrétaz, opposant à la fusion

«Nous sommes très satisfaits de ce résultat, qui est conforme à nos estimations, commente le syndic d’Essertes, René Delessert. Nous le sommes d’autant plus en voyant le vote d’Oron.» En jeu dans ce processus, la question de l’identité d’Essertes n’a pas pesé lourd face aux réalités d’une petite commune, déjà attachée à sa voisine par le biais du groupement scolaire, de sa paroisse et de la lutte contre les incendies. «On s’est battus pour la préservation du principe d’autonomie communale, réagit Olivier Delacrétaz, opposé à cette fusion. Mais on fera avec, même si le traitement des objets de notre commune se fera sans doute de façon plus générale, un peu moins précis.»

La vie au cœur du village

Le score «soviétique» d’Oron semble pourtant montrer que le mariage de dix villages en 2012 au sein d’une entité commune n’a généré que peu d’envies de divorce. «Ce vote nous conforte aussi dans le choix fait à l’époque, se réjouit Philippe Modoux, syndic d’Oron. Je comprends les craintes des opposants mais il faut se souvenir que la vie se fait au cœur d’un village, pas dans son administration.»

Pour Essertes, qui suait à l’idée de renouveler son Exécutif l’an prochain, la recherche compliquée de cinq candidats n’aura donc pas lieu d’être. L’entrée en vigueur de cette fusion, fixée au 1er janvier 2022, nécessitera toutefois de maintenir les deux Municipalités en place pour six mois de plus. Contrairement au reste du canton, les élections communales devraient y être organisées à l’automne prochain plutôt qu’en mars.