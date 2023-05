L’intelligence artificielle, ou l’«IA», ne cesse de défrayer la chronique. Personnages de tous bords s’en donnent à cœur joie, pour encenser ou diaboliser l’IA. Il faut dire que l’utilisation récente de produits comme ChatGPT pour la génération instantanée de textes ou de Midjourney pour la production d’images réalistes, mais fausses et détournées de leurs contextes, fait fureur (voir sur internet le pape François en doudoune de luxe blanche!).

Après leurs téléphones mobiles, les jeunes et d’autres se ruent sur ces applications bluffantes, sources de désinformation. Elles se fondent sur le développement d’algorithmes numériques d’apprentissage automatique. Les auteurs de tels programmes imaginent que la machine informatique pourrait être capable de penser et de se comporter comme une personne humaine. Vingt ans après, le film «Matrix» se rappelle à nous!

La question centrale qui se pose avec l’IA, c’est de savoir si on a vraiment affaire à de l’intelligence. Le doute est permis. L’intelligence est définie comme un ensemble de processus de systèmes vivants ou non, capables de comprendre, d’apprendre et de s’adapter aux situations. Pour l’être humain et ses fonctions exécutives du quotidien, la base est le raisonnement. C’est ce qui nous permet de nous adapter et de faire face aux situations simples et complexes.

Si l’on creuse un peu plus, le processus du raisonnement humain s’appuie sur les notions de connaissances explicites et implicites. Pour faire simple, la connaissance explicite est un ensemble d’actions, comme c’est le cas à l’école, qui permet de récupérer, de mémoriser et d’exprimer ce qui est demandé. Une machine programmée est donc capable de faire cela. A contrario, si l’on parle de connaissances implicites, l’IA prend alors du plomb dans l’aile. Une connaissance implicite n’est pas exprimable, donc pas enregistrable sur support magnétique. Elle vient de l’inconscient humain, de son vécu et du fruit de ses expériences successives.

Pas d’esprit critique

Une machine remplie d’algorithmes ne vit pas d’expériences. Elle se nourrit d’une foultitude d’informations numérisées pour les assembler subtilement et les restituer. L’intelligence qui nous est propre permet d’analyser les situations, d’en prendre conscience et de décider par le raisonnement de son bon sens ou pas. L’IA n’a pas cette capacité. Son intelligence, même dite artificielle, n’est qu’une imitation de ce qui s’est déjà passé, de ce qui est connu. C’est sa seule source de connaissances, mais sans esprit critique!

Alors faut-il rejeter l’IA ou même en avoir peur? Toutes les avancées technologiques ont fait progresser notre quotidien, pour plus de facilité et moins de pénibilité. Pour l’IA, cela doit être la même chose. Nous avons à portée de clavier un outil exceptionnel qu’il va falloir comprendre, maîtriser et n’utiliser qu’en toute connaissance de cause. L’IA est déjà un peu partout dans nos vies. Soyons donc vigilants et critiques pour en faire le meilleur des usages, en étant conscients de ses limites et de possibles manipulations.



Eric Davalle Afficher plus Directeur ExMDI

