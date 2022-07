Football et canicule – Est-ce bien raisonnable de jouer en plein cagnard? Des rencontres à 14h15 ou 16h30 ne font pas sens, assure un médecin du sport. Cela pourrait bientôt changer en Super League et en Challenge League. Daniel Visentini

À Lugano comme sur tous les terrains lors de la première journée, des pauses pour rafraîchir les joueurs ont eu lieu. Linges glacés, boissons froides riches en sels minéraux, il faut aider les joueurs sous la canicule. KEYSTONE

Bien sûr, à voir les forçats de la route avaler les Alpes et les Pyrénées sous un cagnard de plomb, des heures durant, sans pause, sans temps mort, avec la brûlure du soleil et de l’effort pour seule compagne, on devrait se dire que là, et là seulement, le sport invite au plus profond respect, pour la torture subie par les héros du Tour de France. Que tout le reste n’est rien, en comparaison. Que le footballeur souffre aussi quand il lui faut composer avec la canicule, mais moins, beaucoup moins. Vraiment?