Tentative de putsch en Russie – Est-ce la fin de la milice Wagner? Après avoir fait trembler le pouvoir russe, Evgeni Prigojine a finalement baissé les armes. Son avenir, ainsi que celui de sa milice, est désormais en suspens. Théophile Simon

Evgeni Prigojine, le chef de la milice Wagner, quitte Rostov-sur-le-Don après avoir mis un terme à sa tentative de coup d’État, samedi 24 juin. KEYSTONE

Evgeni Prigojine a-t-il poussé trop loin son avantage? Fait-il toujours partie intégrante du pouvoir russe? Deux jours après avoir provoqué la plus grave crise institutionnelle que la Russie ait connue depuis plusieurs décennies, l’avenir du chef de la milice Wagner est aujourd’hui une question ouverte. Dans l’immédiat, le milicien se serait exilé en Biélorussie et aurait ordonné à ses troupes de «rentrer au camp». En échange, le Kremlin aurait accepté d’annuler toute poursuite criminelle à son encontre et d’intégrer dans l’armée régulière les miliciens n’ayant pas participé à la tentative de putsch.