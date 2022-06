Plaidoyer de la défense de Salah Abdeslam – «Est-ce qu’un jour cet homme pourra revenir dans la société?» Au dernier jour du procès V13, les avocats de Salah Abdeslam affirment qu’il a renoncé et implorent les juges: une lourde peine, oui, mais pas la loi du talion. Alain Rebetez - Paris

Les avocats Olivia Ronen et Martin Vettes, défenseurs de Salah Abdeslam, à leur arrivée vendredi après-midi au dernier jour des plaidoiries de la défense. KEYSTONE/YOAN VALAT

Dix mois d’audience et au dernier jour du procès, vendredi, la parole revenait aux deux avocats de Salah Abdeslam, l’accusé emblématique et seul survivant des commandos. Me Martin Vettes commence par rendre hommage à «l’exceptionnelle dignité des victimes»: «Nous avons rencontré parfois des regards bienveillants et même ce matin des encouragements. Nous avons pu faire notre travail le plus sereinement possible, et ça c’est grâce aux victimes», a-t-il souligné.