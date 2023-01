Intercantonalité des écoles – Estavayer freine l’arrivée d’écoliers vaudois dans ses classes Devant avaliser le transfert d’élèves, les autorités de Champtauroz et Treytorrens ont reporté leur décision pour des questions techniques. Sébastien Galliker

Si le projet se concrétise, les élèves de primaire des communes de Champtauroz et de Treytorrens devraient être scolarisés au collège voisin de Murist, dès la rentrée 2023. VANESSA CARDOSO

L’affaire semblait parfaitement ficelée. Le Grand Conseil vaudois avait aisément validé, courant novembre, une convention scolaire intercantonale avec l’état de Fribourg. Il ne restait donc plus aux deux Conseils généraux de Treytorrens et Champtauroz qu’à donner leur ultime accord pour que 28 écoliers de ces deux communes vaudoises puissent quitter les bancs des classes de Combremont, de Granges et de Payerne pour ceux de Murist et d’Estavayer-le-Lac à la rentrée 2023. Ce délai pourra-t-il être tenu? Rien n’est désormais moins sûr, puisque le dossier doit être bouclé avant ce printemps.