Finances publiques – Estavayer pourra booster la culture et indexer les salaires Face à un budget déficitaire de 1,62 million de francs sur 52,93 millions de charges, un élu a voulu réduire les dépenses. Sans succès. Sébastien Galliker

Malgré la contestation d’un élu, Estavayer pourra indexer les salaires de ses employés de 3% en 2023. JEAN-PAUL GUINNARD

Une année après le psychodrame du budget 2022, qui avait vu le Conseil général couper neuf nouveaux postes de travail, le Conseil communal d’Estavayer (l’Exécutif, dans le canton de Fribourg) se réjouissait cette année d’approcher l’équilibre budgétaire. Malgré des charges en hausse en matière d’énergie, de charges liées ou de taux d’intérêt, le déficit présumé s’affichait ainsi à la baisse. Sur 52,93 millions de charges, la perte estimée était ainsi de 1,62 million pour l’année prochaine.

«Je crains que le Conseil communal n’ait gonflé les rentrées fiscales, ce qui a embué la Cofin, et que le déficit soit plus large au final.» Steve Pillonel, conseiller général indépendant

Des chiffres validés par la Commission des finances (Cofin), alors qu’elle avait décrété un gel des engagements il y a douze mois. Un avis alors largement suivi par le plénum. Les arguments présentés pour 2023 n’ont toutefois pas fait l’unanimité, mercredi soir. À quelques jours de Noël, l’indépendant Steve Pillonel s’est attaqué au cadeau d’une indexation des salaires de 3%, proposée par l’Exécutif, et à la création d’un poste de coordinateur des affaires culturelles à 40%.

Indexation comme le canton

«Je crains que le Conseil communal n’ait gonflé les rentrées fiscales, ce qui a embué la Cofin, et que le déficit soit plus large au final», a lancé l’élu, proposant du coup de limiter l’indexation salariale à 2,74%, comme l’a décidé le Canton de Fribourg. Chargé des Finances, l’édile Philippe Aegerter a demandé sur quels chiffres se basait le conseiller pour parler de rentrées grossies artificiellement.

«Autant je soutiens la culture, autant j’ai l’impression que le Conseil communal confond ici le nécessaire et le superflu.» Rose-Marie Rodriguez, conseillère générale PS

Si la proposition d’une indexation calquée sur les méthodes du Canton a fait un flop, avec un seul soutien de l’UDC, l’idée de renoncer à engager un délégué culturel a connu un peu plus de succès, même à gauche. «Autant je soutiens la culture, autant j’ai l’impression que le Conseil communal confond ici le nécessaire et le superflu», a tonné la députée PS Rose-Marie Rodriguez. Au vote, le poste a toutefois été maintenu par 42 oui contre 14 non (1 abstention). Dans la foulée, le budget a été largement validé (50 oui, 7 non).

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.