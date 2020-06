Reprise après la pandémie – Estavayer se démène pour rendre son été plus vivant Le Conseil général a validé un plan de relance économique et touristique comprenant l’engagement d’un délégué du centre-ville. Celui-ci sera fermé le week-end et animé par des concerts et marchés. Sébastien Galliker

Privé de ses manifestations habituelles, le centre-ville d’Estavayer-le-Lac sera fermé à la circulation et animé par des concerts, cet été. GERALD BOSSHARD – A

Comment faire vivre l’été staviacois privé de toutes ses manifestations traditionnelles, tels que festivals musicaux, brocante ou fête nationale, soit autant de rendez-vous qui drainent plus de 1000 visiteurs? Telle est la question sur laquelle planchent acteurs du tourisme, de l’économie et Commune depuis plusieurs semaines. Mardi, le Conseil général du chef-lieu de la Broye fribourgeoise a validé un crédit de 260’000 francs pour différentes actions de relance suite au Covid-19 (31 oui, 25 non, 2 abstentions). De quoi financer la mise en place de la «Quête d’Humbert le Bâtard», un jeu de l’oie géant, et l’engagement d’un délégué du centre-ville. Concerts, marché et fermeture des rues du centre le week-end seront aussi au menu.