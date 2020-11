Broye fribourgeois – Estavayer semble avoir bien digéré sa fusion À quelques mois des élections, les autorités tirent un bilan de législature plutôt positif. Frédéric Ravussin

Un nouveau bâtiment scolaire est en cours de construction sur le site du Sacré-Cœur. Le bâtiment historique fera ensuite l’objet d’une rénovation. MICHEL DUPERREX – A

À quelques mois de la fin de la législature, les autorités d’Estavayer jettent un œil dans le rétroviseur. Un regard plutôt satisfait, à la lumière du programme dont elles avaient souhaité se doter pour accompagner les premiers pas d’une nouvelle commune. Car ce qui marque indéniablement les quatre dernières années de vie des 10’000 Staviacois, c’est bien la fusion réussie entre le bourg d’Estavayer-le-Lac et ses six petites voisines que sont Bussy, Morens, Murist, Rueyres-les-Près, Vernay et Vuissens.

«Nous n’avons pas encore tout à fait fini la digestion du processus. Nous avions peut-être un peu sous-estimé le temps qu’il faudrait. Mais nous n’avons pas fait que ça, ces quatre dernières années», relève le syndic Eric Chassot. Parmi les nombreux projets réalisés ou en cours, la mise en œuvre – pour 20,6 millions – d’un nouveau bâtiment scolaire sur le site du Sacré-Cœur. Tout simplement le plus gros investissement réalisé par Estavayer.

Précieux outils de planification

Le secteur scolaire a du reste passablement occupé les autorités. Par la construction d’une halle de gymnastique et de locaux d’accueil extrascolaire à Murist, mais surtout par la mise en œuvre réussie d’un cercle scolaire unique.

Ces derniers mois, les autorités ont également planché sur des projets de longue haleine encore invisibles du grand public. Tant le réseau sportif régional que le développement et l’aménagement des rives du lac ont désormais un outil de planification qui guidera les nombreux travaux à réaliser ces prochaines législatures.

«Estavayer dispose d’un potentiel gigantesque.» Eric Chassot, syndic.

C’est aussi au bord du lac que sont enlisés deux dossiers, considérés par Eric Chassot comme les grands regrets de l’Exécutif. D’une part, l’Hôtel du Lac (à l’abandon depuis 2016) dont la Commune – propriétaire foncière – a résilié le contrat de superficie de la parcelle qui la lie à la société exploitante, propriétaire des bâtiments. Et d’autre part, le port de plaisance dont la concession a été attribuée par le Conseil d’État à la Commune, au grand dam de la société qui l’exploite depuis sa création. «Nous sommes en profonds désaccords avec les parties adverses. Les deux dossiers sont entre les mains de la justice», soupire le syndic.

Mais l’édile veut voir plus loin. «Il ne faut pas oublier ce dont nous disposons: un riche patrimoine historique, un lac, des zones rurales, d’autres plus urbaines, une autoroute à proximité. Bref, un potentiel gigantesque et de nombreux projets. Mais nos ressources financières ne sont pas illimitées et nous devrons fixer des priorités.»