Festival de l'été – Estavayer tout rap dehors L'Estivale place deux de ses quatre soirs sous les couleurs hip-hop. Comme pour nombre de festivals de taille moyenne, l'équation artistique devient complexe.

Lomepal, incarnation d’une chanson née du rap qui fait désormais la bande-son de la plupart des festivals francophones. Il sera à Estavayer le 29 juillet. AFP

Promis, juré, l’abandon (provisoire?) par forfait de Rock Oz Arènes n’a pas perturbé le cours tranquille de l’Estivale Open Air, de facto le dernier raout musical d’importance à animer l’été broyard. La 30e édition, l’an passé, a confirmé le succès de ce festival au bord de l’eau – la Scène sur le lac, créée à l’occasion de son anniversaire, sera d’ailleurs reconduite du 26 au 29 juillet. Comme la plupart de ses homologues, l’Estivale a compris que la valorisation de son environnement et de sa singularité revêtait auprès du public autant d’importance, sinon plus, que sa programmation musicale.

«L’augmentation des cachets est générale, pas seulement dans le rap ou l’electro.» Jérémy Costantini, programmateur de l’Estivale Open air

Celle-ci reste solide, évidemment, avec une grosse moitié du budget global de 2,5 millions de francs dédiée à l’artistique. Pour autant, les organisateurs n’ont pas caché, jeudi matin en conférence de presse, l’acrobatie particulière à laquelle la taille de leur open air les contraignait. Avec une capacité d’accueil de 10’000 personnes par soir, l’Estivale joue en effet dans les rassemblements de moyenne ampleur, pas assez gros pour s’offrir les têtes d’affiche d’un Paléo mais plus assez petits pour attirer suffisamment de spectateurs sur des artistes de niche ou de moyenne renommée.

Or, «l’augmentation des cachets est générale, pas seulement dans le rap ou l’electro», constate Jérémy Costantini, responsable de la programmation. Le rock, notamment, souffre d’un manque d’intérêt public que n’accompagne aucun fléchissement des cachets réclamés, au contraire. À ce registre, le festival joue la sécurité en confiant aux rassembleurs Gotthard les clés de sa soirée rock, le 26 juillet, avec Matmatah et Astonvilla pour attirer les nostalgiques des années 90, bientôt (ou déjà) vintage. Le lendemain vise la même tranche d’âge sous un angle de variété, avec Claudio Capéo, Axelle Red, Kadebostany et Mentissa, nouvelle voix bien ficelée. Et MC Solaar, pionnier hip-hop en France qu’il contribua à populariser en le tempérant de chanson française.

Ses héritiers seront là durant tout le week-end. Comme nombre de festivals francophones, celui d’Estavayer va là où le jeune public se trouve: ses deux derniers soirs mobilisent ainsi toutes les saveurs du «néo hip-hop» made in France, qu’il se réclame proche de ses racines (PLK, Hamza et Ziak le 28 juillet) ou s’affiche clairement métissé (Lomepal, Lorenzo, Meryl et Arma Kackson le 29). «Les ventes du week-end, dont nous avions déjà dévoilé les têtes d’affiche, sont très bonnes», assure le directeur Nicolas Bally. De quoi assurer une fréquentation minimum de 30’000 âmes pour l’ensemble de sa 31e édition, dont la billetterie ne devrait pas souffrir de l’absence de concurrence du côté des arènes avenchoises.

