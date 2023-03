Bâtiment historique – Estavayer veut mettre encore des millions dans le Sacré-Cœur Quatorze salles de classe sont prévues dans la partie historique du site que la Commune entend rénover et transformer pour 23,4 millions de francs. Frédéric Ravussin

Le bâtiment historique du Sacré-Cœur doit subir une importante transformation. MICHEL DUPERREX – A

Promesse tenue. Mais promesse dispendieuse. En rachetant voilà une quinzaine d’années pour 4,1 millions de francs le Sacré-Cœur aux sœurs d’Ingenbohl, la Ville d’Estavayer (FR) s’était engagée à ce que ce bâtiment classé reste une école. En août 2021, la commune broyarde pouvait inaugurer un bâtiment de 19 salles de classe construit sur le site pour 21 millions de francs. Un investissement qui fera plus que doubler si le Conseil général accepte le crédit de 23,4 nouveaux millions de francs destinés à réaliser la deuxième étape d’un programme qui en comprend trois.

Il s’agit cette fois-ci de transformer le bâtiment historique qui donne d’évidents signes de dégradation. Ses structures principales sont en bon état, mais d’importants travaux doivent être engagés pour éviter notamment la dégradation de la charpente et des murs de façade. Fermée aujourd’hui, la chapelle a particulièrement souffert des intempéries de l’été 2021.

«Les travaux sont nécessaires, les besoins ont été clairement identifiés.» La commission du Conseil chargée de se pencher sur ce projet

Le projet tient évidemment compte de l’évolution démographique qui attend le chef-lieu de la Broye fribourgeoise (1500 nouveaux habitants attendus ces dix prochaines années). Le site du Sacré-Cœur devrait ainsi à terme réunir 650 élèves de classes enfantines et primaires, ainsi qu’un accueil extrascolaire pouvant accueillir une centaine d’enfants.

«Les travaux sont nécessaires, les besoins ont été clairement identifiés et l’utilisation du bâtiment sera bien effective», estime la Commission des bâtiments. Convaincue du bien-fondé de cet investissement conséquent, elle recommande du reste au Conseil général d’accepter cette demande de crédit.

Le conservatoire au rez

Ce sont ainsi 14 salles de classe, 8 salles de travaux manuels et couture et 10 salles d’appui qui doivent prendre place entre le rez-de-chaussée supérieur et le 3e étage de l’édifice. Mais ce n’est pas tout. Le rez inférieur permettra au Conservatoire de Fribourg de poursuivre le développement de son antenne staviacoise, via une école de musique pouvant accueillir 300 élèves. Le théâtre, mais aussi la chapelle pourraient devenir des salles d’audition. Ce que la commission voit d’un bon œil, soulignant «le revenu locatif non négligeable dont la Commune pourrait alors bénéficier».

Au chapitre des rentrées financières, Estavayer compte sur différentes subventions. Du Canton pour les constructions scolaires et la rénovation de la chapelle et des façades (via le Service des biens culturels), mais aussi de la Confédération pour l’augmentation du nombre de places d’accueil et l’amélioration thermique apportée à l’enveloppe du bâtiment.

L’obtention du crédit mardi pourrait conduire à un début de chantier à l’été 2024 pour une mise en service début 2027.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.