Mon animal et moi – Estelle et «Vicky», ensemble sur les bancs de l’école Très jeunes toutes les deux, Estelle et son épagneule papillon prennent toutes les deux des cours d’éducation canine pour renforcer leur lien. Christophe Pinol

Estelle et Vicky, son épagneul papillon. YVAIN GENEVAY

À notre arrivée, elles sont là, toutes les deux, à nous attendre sur le pas de la porte: la petite Vicky, une épagneule papillon de 10 mois, et sa maîtresse, la tout aussi jeune Estelle, 10 ans. La première dans les bras de la seconde. «Elle vous attendait, nous annonce la fillette, en pointant le menton vers son chien, une lueur de malice dans le regard. Elle déteste se faire porter mais le tolère quand elle a besoin d’être rassurée.» On tente une petite caresse, histoire de mettre en confiance l’animal, et on récolte une rassurante léchouille du doigt. Ouf, tout va bien… Derrière, la maman est ravie.