En Suisse, il existe différentes façons d’établir une estimation immobilière, en fonction du type d’objet (villa, appartement, immeuble de rendement, etc.). Voici les plus fréquemment utilisées.

La méthode hédoniste

Cette méthode est adaptée à des appartements en PPE, des maisons individuelles ou mitoyennes.

Concrètement, les prix de vente des dernières transactions effectuées sur le marché immobilier pour des biens présentant des caractéristiques et une localisation semblables sont analysés et comparés, par le biais de différents critères parmi lesquels nous retrouvons, en général, l’année de construction, le volume de la bâtisse, la surface habitable, le nombre de pièces, les travaux d’entretien, les standards de qualité (simple, moyen, luxe), la distance des transports publics, écoles et commodités, les nuisances sonores (routes, chemin de fer, usine, etc.) ainsi que la vue.

Pour que cette méthode soit précise et valable, il faut qu’un maximum de transactions immobilières aient été analysées dans une même base de données. Elle ne conviendra donc pas à des objets atypiques ou isolés dans une petite commune éloignée, sans référence en matière de transactions immobilières.

La plupart des établissements financiers se basent sur cette variante pour une question de fiabilité et de coûts. Il n’est en outre pas nécessaire d’envoyer un expert sur place. De plus, la fourchette de prix est obtenue rapidement, en insérant les critères dans la base de données correspondante.

L’estimation selon la valeur intrinsèque

En général, un expert se déplace et met en place une analyse selon le prix du terrain et la valeur actuelle du bien dans son état.

Pour illustrer la méthode, voici un exemple pour une maison construite il y a dix ans. Son prix à neuf est de 640’000 francs (800 m3 x 800 fr). À cela s’ajoute un garage de 40’000 fr., ce qui nous donne un coût à neuf de 680’000 fr. Nous y soustrayons une dépréciation d’environ 10% (1% par année) soit 68’000 fr. La valeur du seul bâtiment s’élève ainsi à 612’000 fr. Est encore additionnée la valeur du terrain et des aménagements extérieurs (1000 m2 à 500 fr), soit 500’000 fr. On obtient alors une valeur estimée de 1,112 million de francs pour cette maison.

Cette méthode a pour inconvénient qu’elle ne tient pas compte de la demande réelle ni de la rareté d’un objet. Elle peut s’écarter considérablement des prix du marché.

Votre chroniqueur: Dimitri Cassard, responsable de région à MoneyPark. DR

Méthode selon la valeur de rendement pour un objet loué

Cette variante est appliquée pour estimer la valeur des objets immobiliers loués (immeubles de rendement à partir de trois lots).

L’immeuble étant habituellement un objet de placement, l’acheteur souhaite en effet obtenir le meilleur rendement possible sur fonds propres.

Avec cette méthode, les revenus locatifs nets annuels sont à diviser par un taux de capitalisation qui va dépendre de l’état général de l’objet, de sa typologie et de sa situation géographique.

Prenons comme exemple un immeuble de six appartements loués neufs et bien positionné. Les loyers nets perçus se montent à 150’000 francs par année. Si nous partons avec un taux de capitalisation de 4,5%, la valeur de rendement du bien se montera à environ 3,333 millions de francs, soit 150’000 fr./4,5%.

La méthode par capitalisation des flux financiers futurs (DCF)

L’expertise de la valeur d’un bien immobilier, par la méthode DCF, désignée aussi sous le terme de Discounter Cash-Flow, a pour but d’approcher le montant qu’un investisseur serait prêt à engager, à l’instant «T», en prévision des flux de trésorerie des années futures.

Cette méthode des flux futurs de trésorerie est largement admise en matière d’évaluation d’actifs. Elle se fonde sur le constat qu’un actif «vaut ce qu’il rapporte» (retour sur investissement).

Le montant ainsi déterminé par cette méthode correspond au prix que l’acquéreur accepte de payer pour cet investissement, dans la mesure où cet investissement lui permet de couvrir le coût des capitaux (dettes et fonds propres) engagés.

En conclusion, il existe plusieurs méthodes reconnues en matière d’estimations immobilières qui se veulent chacune le plus en adéquation possible avec le type de bien concerné et le marché immobilier.

