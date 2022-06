CONCOURS | 10 x 2 places à gagner – Estivale Open Air 24 heures vous offre 10 x 2 places pour la soirée du jeudi 28 juillet 2022 à l’Estivale Openair. C’est la soirée 100% francophone du festival avec Vianney, Gaëtan Roussel, Camélia Jordana, Kay Jam, les fils du facteur et Gaël Faure.

Estivale Open Air DR

Vianney vient interpréter son dernier album et ses plus grands tubes sur la Main Stage de l’Estivale. Considéré, à juste titre comme une bête de scène, ceux qui l’ont déjà vu connaissent la sincérité et la générosité de cet artiste en live.

Gaëtan Roussel a sorti le 19 mars dernier Est-ce que tu sais ? Un album acoustique fort et fascinant nous faisant découvrir 11 titres entre tubes pop et chansons intemporelles.

facile x fragile signe le grand retour de Camélia Jordana, un double album fascinant et éclectique, deux faces de cette artiste surdouée.

Kay Jam est un projet personnel signé Julien Cambarau. Entre rock, pop, folk, blues et électro, il déploie en solo un univers aussi foisonnant que fascinant.

Dès les premières notes de «fils du facteur«, leur présence s’impose spontanément et l’on ressent très vite l’énergie, la présence et l’aisance scénique du groupe.

Dans le viseur de Gaël Faure, une alliance du synthétique et de l’organique, des ritournelles chamaniques et son amour pour l’extensibilité infinie du ciel et de la mer.

Informations complémentaires: www.estivale.ch

Participez gratuitement, jusqu’au jeudi 30 juin 2022 à 23h, en remplissant le formulaire: