Échec de l’accord-cadre – Et à la fin, c’est l’UDC qui gagne Face à Bruxelles, le Conseil fédéral a fini par s’aligner sur la position UDC de la première heure mais aussi sur la rhétorique du parti. Analyse. Lise Bailat , Berne

Sur l’accord institutionnel avec l’UE, les conseillers fédéraux UDC Guy Parmelin (à g.) et Ueli Maurer (à dr.) sont passés d’une position ultraminoritaire en 2014 à une majorité confortable en 2021. Photo: KEYSTONE/Alessandro della Valle

À 80 ans, Christoph Blocher signe sa deuxième plus belle victoire politique. L’accord-cadre avec l’Union européenne, ce texte qu’il a surnommé accord «colonial», est mort. Et le Zurichois n’a même pas dû mouiller la chemise dans une campagne de vote pour assister à l’enterrement.

Cela faisait longtemps que l’UDC et l’Association pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) n’avaient plus applaudi le Conseil fédéral aussi chaleureusement que mercredi. Le gouvernement a décidé de stopper les négociations pour différentes raisons. Mais en disant non à l’Union européenne, il a en plus adopté un narratif nouveau.