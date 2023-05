Du vent dans les palmes 12/12 – Et cette année, que restera-t-il de Cannes? Des milliers de choses reviennent en mémoire. Mais en attendant 2024, il est temps de se séparer. Pascal Gavillet

La paperasse cannoise. PGA

Que reste-t-il de Cannes 2023? Des magazines par dizaines, qui s’entasseront mais ne seront peut-être plus consultés. Et des souvenirs. Salle Debussy, salle Bazin. Couleur de badge, billetterie numérique. Chopard, L’Oréal. Influenceuses, top model. Queer Palm, Dog Palm. Pronostics des uns, analyse des autres. Nuits blanches et soirées VIP. Pluie et soleil. Maïwenn critiquée en ouverture. Les Némésis des réseaux qui se paient Johnny Depp. Remettent ça avec Catherine Breillat. On dort à Wang Bing, on se réveille à Nuri Bilge Ceylan. A moins que ce soit l’inverse.

Almodovar, Scorsese, des séances hystériques. Déceptions, enthousiasmes, frustration à l’idée de rater certains films. Les sandwichs vite avalés, les files d’attente interminables. Des rencontres de hasard avec des twittos, le virtuel qui devient réel. Le temps qui passe trop vite, les réveils trop rapides. La CGT et ses menaces. Coupure de gaz, restaurateurs furieux. Le plateau de «C à vous» en direct. La musique de Saint-Saëns, le générique de Cannes et des marches. Vivement 2024.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

