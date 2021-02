Le regard tourné vers le haut – Et d’un coup, les perspectives du SLO s’illuminent Stade-Lausanne est allé chercher une victoire capitale à Thoune vendredi (0-2). De quoi le relancer dans la course aux premières places de Challenge League et lui offrir un alléchant duel contre GC mardi. Florian Vaney

Christian Schneuwly avait raison de célébrer son but vendredi soir. Keystone

La hiérarchie semble être en train de changer à Stade-Lausanne. Entre l’arrivée de Guy Mbenza et la montée en puissance de Zeki Amdouni, Yanis Lahiouel passe plus de temps qu’habituellement sur le banc. Même constat pour Karim Gazzetta, qui traverse une phase un peu plus compliquée depuis quelques semaines. Le fait est que le SLO cherchait une solution à son manque de réalisme, pas étrangère à la situation du binôme à qui l’on a demandé de prendre le temps de souffler. Il y a eu cette très convaincante victoire contre Winterthour il y a trois semaines, mais sinon, les Stadistes semblaient éprouver toutes les peines du monde à lancer comptablement leur année 2021.