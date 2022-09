Exposition au Musée romain – Et si Avenches la Gauloise prenait le pas sur Aventicum? Tout le monde connaît Avenches la Romaine. Les recherches menées ces dix dernières années dévoilent l’agglomération celtique qui la précéda. Sébastien Galliker

L’exposition explore la vie à l’époque gauloise, notamment le rapport à l’animal utilisé pour la traction agricole et comme nourriture. VANESSA CARDOSO

Avenches la Romaine, avec ses arènes, ses thermes ou son théâtre, presque tout le monde les connaît. Mais qui a déjà entendu parler d’Avenches la Gauloise? questionne la nouvelle exposition temporaire du Musée romain d’Avenches, à découvrir pour une année, dès vendredi. «Faute de vestiges antérieurs, l’idée s’était installée que la ville d’Aventicum avait été fondée en tant que chef-lieu des Helvètes par les Romains, sur un territoire inhabité. Or, il n’en est rien. On sait désormais que se développe à Avenches, au plus tard dès le dernier quart du IIe siècle avant notre ère, une importante agglomération gauloise, couvrant plusieurs hectares», mentionne le prospectus de l’exposition.