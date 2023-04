Politique et influenceurs – Et si Biden montrait la voie pour s’adresser aux jeunes? Le taux d’abstention chez les moins de trente ans est gonflé à bloc. Nous avons demandé aux candidats au Conseil d’État genevois quelles sont leurs solutions. Namya Bourban

GERALD HERRMANN

Imaginons un mariage entre la politique et les influenceurs. Les festivités se déroulent en Suisse: surprenant. De l’autre côté de l’Atlantique, c’est une réalité. Joe Biden vient d’annoncer sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Alors que les critiques sur son âge avancé fusent, le président adopte une stratégie plutôt innovante: recourir à des centaines d’influenceurs en vue de la campagne pour l’élection présidentielle. Le chef d’État souhaiterait même mettre en place un espace qui leur soit uniquement dédié à la Maison-Blanche. On aurait donc une salle de presse et une salle d’influence.