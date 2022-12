Fêtes solidaires à Lausanne – Et si c’était la dernière pour les gardiens de Bessières? Depuis 1980, des bénévoles se relaient pendant les Fêtes pour réconforter les esseulés. Un projet de sécurisation du pont pourrait marquer la fin de la belle aventure. Laurent Antonoff

Le nombre des bénévoles a été renforcé cette année sur le pont Bessières, en raison notamment de la crise économique qui frappe particulièrement les plus précaires. ©Florian Cella/24Heures CELLA FLORIAN/VQH

La pluie du matin n’a pas arrêté les gardiens du pont Bessières. Vendredi, au premier jour de la veille des bénévoles du Feu de la Solidarité, la météo bien humide n’entame pas l’humeur de Catherine et Raphaël, groupés autour du brasero fumant. Pour la 42e année, le duo et ses collègues veilleront jour et nuit pour réconforter les âmes esseulées et prévenir, le cas échéant, qu’elles songent au pire. Une permanence qui pourrait toutefois bien être la dernière.