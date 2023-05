Hasard du calendrier, notre débat s’entrechoque avec celui de la féminisation de certains lieux publics de Lausanne. Habilement, Florence Germond, contrairement à ce qui s’est fait à Genève, n’a pas choisi de débaptiser des rues ou des places qui portent un nom masculin. Elle a privilégié les lieux qui n’avaient pas de nom ou qui faisaient doublon. Cela n’a pas suffi à éteindre des critiques qui n’hésitent pas à faire dans la caricature. Notamment parce qu’on va transformer la place Centrale – pas celle de Monsieur Central – en place des Pionnières.

De mon côté, j’aime déjà assez le futur parc Julie-Hofmann, la diaconesse qui a créé Eben-Hézer pour accueillir des enfants incurables et qui aura justement le bon goût d’être la voisine de la rue Jean-Daniel-Abram-Davel. Mais c’est sûr que j’irai me balader dans le parc Anne Fontaine au sud des Fiches Nord, poétesse primée par la très conservatrice Académie française.

J’ai creusé nos archives et je suis tombé sur un portrait qu’avait fait d’elle Nicole Métral dans «24 heures» en 1980. J’y ai appris qu’on pouvait lire ses chroniques dans La «Feuille d’Avis de Lausanne». «Mon rêve? confiait-elle, être écrivain public, s’il est un poste à repourvoir, parlez-m’en! Cela me vient peut-être de mon arrière-grand-mère qui faisait office d’écrivain public à Ferlens. C’est un métier admirable: il faut chercher à atteindre un but fixé en choisissant les mots qui y parviendront. On peut faire la révolution avec les 26 petites lettres de l’alphabet».

L’article de Nicole Métral sur Anne Fontaine dans «24 heures». DR

Place donc à une autre révolution, toponymique celle-là. Lausanne compte aujourd’hui 691 rues, parmi lesquelles 102 portent le nom d’un homme et 8 celui d’une femme. Ce qui a l’avantage de laisser une belle marge de manœuvre dilatoire aux grincheux avant qu’on ne parvienne, à défaut d’égalité, à un sévère rééquilibrage.



Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.