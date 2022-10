Présidentielle au Brésil – Et si Jair Bolsonaro refusait la défaite? Le Brésil choisit dimanche son président. L’actuel Chef de l’État est en mauvaise position dans les sondages et sa défaite fait craindre une réaction contre les institutions démocratiques.

Anne Vigna - Rio de Janeiro

Le président brésilien Jair Bolsonaro en campagne à Santos, le 28 septembre 2022. Les sondages l’annoncent perdant face à Lula. KEYSTONE/EPA/GUILHERME DIONASIO

Les jeux semblent faits à la veille du scrutin de ce dimanche au Brésil. «Depuis plus d’un an, les sondages montrent une remarquable stabilité dans les intentions de vote. Lula est toujours en tête, Jair Bolsonaro est derrière avec 10 à 15 points de retard et les autres candidats ne dépassent pas la barre des 10% d’intentions de vote», explique Luciana Chong, directrice de l’Institut Datafolha. Si la victoire de l’ancien président Lula, au premier ou au second tour, semble aujourd’hui acquise, la réaction de l’actuel Chef de l’État reste une énigme.