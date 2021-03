À Lausanne, l’enjeu de ce dimanche n’est pas une bascule politique, mais plutôt un changement d’ambiance.

Le PLR a pour seule ambition de passer d’ultraminoritaire à un petit peu moins minoritaire. Soit, de gagner un deuxième siège sur les sept que compte la Municipalité. Ce n’est donc pas la droite lausannoise qui va renverser la table.

La bataille électorale se joue du côté des cousins roses et verts qui cherchent à garder, ou à prendre, l’ascendant dans la majorité de gauche. Pour le débat d’idées, cela revient à opposer Grégoire Junod (PS) à Natacha Litzistorf (V). Personne n’aime les îlots de chaleur, tout le monde veut des places de crèches et personne ne veut trop parler de la dette. Surtout en période de crise.

Lors des dernières échéances électorales, la gauche lausannoise était tout en contrôle. En 2011 et 2016, le ticket PS-POP-Verts a placé ses six candidats au premier tour. Il y a cinq ans, le plus mal élu, le popiste David Payot, a distancé son premier poursuivant, le libéral-radical Pierre-Antoine Hildbrand, de dix mille voix. Magnanime, la gauche «gouvernementale» a ainsi pu laisser le septième fauteuil au PLR.

Cette fois, l’exercice est moins maîtrisé. Avec ce paradoxe: la gauche ne veut pas attaquer le siège de la droite, mais une mésentente entre le PS, les écologistes et le POP pourrait renvoyer le PLR à la maison.

Les Verts revendiquent un troisième strapontin et partent seuls. Deux leur côté, les roses-rouges partent à quatre. Deux listes, sept candidats. Cette division compromet une élection au premier tour et provoque une part d’incertitude pour le deuxième.

Dimanche, l’ordre de sortie des sept candidats aura son importance. Si l’un d’eux fait une lugée, l’affaire est entendue: le dernier ne se représente pas. En revanche, s’il y a un tir groupé, avec les deux tickets au coude à coude, la composition d’une liste de second tour s’annonce coton.

Allez expliquer à une assemblée des Verts, dont les trois candidats sont sortis bien placés, qu’il faut en sacrifier un. Allez expliquer au POP, dont le sortant n’a pas démérité électoralement, qu’il doit quitter la Municipalité. Allez expliquer à un congrès du PS qu’il doit céder un siège. Sans compter que ces assemblées se feront par visioconférence. Pandémie oblige. Ce qui peut générer une certaine confusion au moment d’harmoniser les stratégies de second tour.

Ainsi, on ne peut pas exclure qu’une gauche désorganisée finisse avec sept élus le 28 mars, compte tenu de son poids électoral à Lausanne. Une Municipalité monocolore induirait alors un vrai changement d’ambiance dans la vie politique de la capitale vaudoise, avec son lot de blocages.

Mais il faut reconnaître que la gauche lausannoise a des soucis de riches.