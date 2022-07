Le Tour de France en Suisse – Et si la Grande Boucle faisait bientôt demi-tour en Romandie? Le Tour de France a traversé une partie des routes romandes le temps d’un week-end de folie, qui a parfois permis aux locaux de redécouvrir leur région. La Suisse veut revivre de telles émotions, mais elle n’est pas toute seule. Sylvain Bolt Châtel

En Lavaux, le peloton du Tour de France s’est offert un paysage de carte postale. KEYSTONE

Le Tour de France a quelque chose d’addictif. Et ce n’est pas Eduardo ni son ami Denis, croisés au départ d’Aigle dimanche, qui nous contrediront. Venus en curieux samedi chez eux à Lausanne, ils ont été pris en flagrant délit de récidive sur l’étape entre la cité aiglonne et Châtel (France) le lendemain. «C’est vrai, on a vibré dans le passage le plus raide samedi à un kilomètre de l’arrivée et on a voulu revenir voir ça de plus près», a souri Denis, un trentenaire lausannois, qui avait vécu dans sa jeunesse le passage du Tour dans sa ville d’origine de Mâcon (France).