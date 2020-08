Cyclisme – Et si la Grande Boucle n’allait pas à son terme? Le Tour de France a présenté ses champions jeudi à Nice, en attendant le grand départ de samedi, avec le Covid-19 dans la musette. Robin Carrel

Le Tour de France part de Nice pour une édition 2020 qui s’annonce pour le moins particulière. keystone-sda.ch

Et si la Grande Boucle n’allait pas à son terme? La question est sur toutes les lèvres à Nice, même si les bouches sont masquées par arrêté préfectoral. L’Union cycliste internationale et les organisateurs sont bien conscients qu’ils pédalent sur un fil et tout est mis en oeuvre pour que ça se passe aussi bien que possible et aussi longtemps que nécessaire. Des décisions semblent toutefois avoir été prises au cas où il faudrait officialiser un classement avant les Champs-Elysées...

«Si le Tour devait s'arrêter après une semaine et demie, ce ne serait pas un vrai vainqueur. Le Tour, ce n'est pas une course de dix jours! C'est très différent.» Tom Dumoulin, l'un des leaders de Jumbo-Visma

Car depuis quelques jours, des règles ont été édictées, puis changées, si un ou plusieurs cas se déclaraient au sein des équipes. D’abord, deux malades dans une formation sur une «semaine glissante» et c’était l’élimination pure et simple pour tous. Il semblerait que, depuis, Amaury Sport Organisation (A.S.O.) qui organise l’épreuve semble avoir mis de l’eau dans son vin. Les coureurs et les staffs seront dissociés dans ce calcul.

Du coup, les coureurs vont-ils partir pédale au plancher, samedi, alors que le parcours leur propose une étape vallonnée, puis carrément montagneuse dimanche, toujours à Nice, et mardi, dans la station d’Orcières-Merlette, histoire de s’assurer du maillot jaune au cas où?

«On n'a pas de plan pour prendre rapidement les devants, a assuré Tom Dumoulin, l'un des leaders de l'ogre Jumbo-Visma, lors de la conférence de presse de sa troupe. Si le Tour devait s'arrêter après une semaine et demie, ce ne serait pas un vrai vainqueur. Le Tour, ce n'est pas une course de dix jours! C'est très différent.»

Peu de touristes

Jeudi, la France a battu un nouveau record d’après déconfinement de contaminations et les règles ont encore été durcies par le gouvernement. A Nice, toutefois, le masque est obligatoire partout, entre huit heures du matin et minuit depuis le début de la semaine, et des haut-parleurs vous le rappelle dans les rues. Les visages étaient ainsi tous couverts lors de la majestueuse présentation des coureurs dans la Vieille Ville et sur une Promenade des Anglais où la très large majorité des touristes parlaient français. «Pour l'instant, on dirait que les chiffres ne sont pas bons autour de Nice et ailleurs en France, a encore constaté Dumoulin. Mais nous, on est dans notre bulle et on veut juste courir.»

«C’est vraiment terrible, cette année, nous a confié Mostafa, chauffeur Uber niçois, plus préoccupé par le vaccin qui le contrôlera via la 5G que par le Tour de France et accessoirement presque au chômage technique depuis le mois de mars. D’habitude, on fait notre beurre en partant de l’aéroport et en amenant les gens à Cannes, à St-Tropez ou à Antibes... Là, il n’y a quasiment plus le moindre vol qui atterri à l’Aéroport Nice Côte d'Azur. Les seuls étrangers qu’on peut encore croiser en ville, ce sont des Belges ou des Néerlandais. Allemands et Anglais sont rentrés.»

Concept «2020»

Ça tombe presque bien, puisque ce sont ces nations qui, en général, fournissent le plus gros de la troupe des supporters estivaux de la petite reine. «Pour les fans, il y a des tas de conséquences. Il n'est pas conseillé de venir sur la course, spécialement pour les fans de mon pays, a regretté le Néerlandais Dumoulin. Ce n'est pas un Tour de France qui a le parfum de l'été auquel nous sommes habitués. Mais on est quand même heureux d'être de retour sur le vélo!»

Les supporters venus du Benelux, comme les Français qui ne seront pas au travail ou à l’école – la rentrée des classes est prévue le 1er septembre en France – d’ailleurs, devront se plier au concept «2020» des organisateurs. 2020, comme: 2 mètres de distance, 0 autographe, 2 gestes barrières: masque et gel, 0 selfie. Soit une partie de l’âme du Tour de France en moins, c’est vrai. Mais c’est à ce prix que la plus grande course du monde va pouvoir débuter. Se terminer, c’est encore une autre histoire.