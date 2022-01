Services de l’État – Et si la police cantonale prenait ses aises à Payerne? À l’étroit dans leurs locaux de la rue du Temple, les services de police pourraient grimper d’un étage, suggère un député. Sébastien Galliker

Un député propose que la police cantonale récupère les anciens locaux de l’office d’impôts à Payerne pour bénéficier de davantage de place. SÉBASTIEN GALLIKER

Fermés depuis le déménagement des collaborateurs vers Yverdon-les-Bains, fin septembre 2018, les bureaux de l’ancien office d’impôts du district Broye-Vully, sis à la rue du temple de Payerne, pourraient-ils être prochainement investis par la police cantonale?

Tel est, en tout cas, le souhait du député local Sébastien Pedroli, qui a déposé une interpellation dans ce sens mardi au Grand Conseil.

«La gendarmerie et la police de sûreté collaborent dans les mêmes locaux et, manifestement, elles se trouvent à l’étroit.» Sébastien Pedroli, député

«Le groupe judiciaire de la police de sûreté de Payerne, responsable de la Broye-Vully notamment, se trouve actuellement à l’exigu dans ses locaux de Payerne. En fait, la gendarmerie et la police de sûreté collaborent dans les mêmes locaux et, manifestement, elles se trouvent à l’étroit», constate l’élu socialiste. Dans un bâtiment qui abrite encore la préfecture et le Service des eaux, le premier étage est resté vide depuis le déménagement du Service des contributions.

Dix-neuf collaborateurs

«Pour quelles raisons l’État continue-t-il à payer un loyer pour des locaux vides? Ne serait-il pas judicieux de permettre à la police de sûreté, le cas échéant à la gendarmerie, d’utiliser cet étage?» questionne le député, tout en s’inquiétant des frais que cela pourrait engendrer.

«Pour quelles raisons l’État continue-t-il à payer un loyer pour des locaux vides?» Sébastien Pedroli, député

Dans la région broyarde, cela permettrait manifestement une amélioration des interactions opérationnelles et serait fort utile. Sébastien Pedroli verrait ainsi d’un bon œil le regroupement des inspecteurs du groupe judiciaire de la sûreté dans cet étage disponible.

Contactée sur la question, la police cantonale ne souhaite pas évoquer d’éventuel projet tant que le Conseil d’État ne s’est pas prononcé. Même la question de l’exiguïté des surfaces à disposition reste sans réponse. L’organisme précise toutefois que treize gendarmes, cinq inspecteurs de la police de sûreté et un répondant de proximité sont stationnés à Payerne. Une patrouille d’intervention est aussi sur le terrain 24 h/24 dans le district, mais sa base est à Yverdon.

