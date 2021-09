Marchandises dangereuses – Et si la route du Simplon vivait un scénario catastrophe? L’Initiative des Alpes a réalisé un spot pour interdire le transport de marchandises dangereuses sur le col du Simplon. Julien Wicky

L’Initiative des Alpes organise régulièrement des actions au col du Simplon, comme ici en 2018. Initiative des Alpes.

À quelques virages du col du Simplon, les freins ne répondent plus. Le chauffeur perd la maîtrise, son poids lourd tape une première fois la rambarde et l’engin se déporte sur la gauche, défonce les grilles de sécurité et part s’écraser directement dans la rivière en contrebas. Son chargement, de l’épichlorhydrine, une substance hautement toxique pour l’homme et l’environnement, se déverse dans le cours d’eau, atteint la zone alluviale «Grund», traverse Brigue dans la Saltina pour se jeter dans le Rhône et contaminer les eaux jusqu’au Léman.

Le scénario coche toutes les cases du film catastrophe. Raccourci dans un spot d’une minute volontairement apocalyptique, ce montage a été réalisé par l’Initiative des Alpes en vue d’exiger l’interdiction du transport de marchandises dangereuses au Simplon. L’axe entre le Valais et l’Italie est le seul col alpin d’Europe où cela est encore permis.

Véritable serpent de mer porté notamment par la délégation valaisanne sous la Coupole, la voie de l’interdiction n’a jusqu’ici jamais reçu les faveurs du Conseil fédéral, lequel plaide pour un transfert volontaire de la part des industries chimiques. Plus récemment, les deux Chambres ont accepté qu’un monitoring strict soit réalisé sur le transport des matières dangereuses (liquides inflammables toxiques, azote liquide réfrigéré ou encore les substances explosives).

«Interdire ce transport routier permet de diminuer de 80% les risques pour les cours d’eau, tels que simulés dans notre vidéo. Le Conseil fédéral doit bannir ce trafic, d’autant que le chargement sur le rail est possible.» Isabelle Pasquier, conseillère nationale (Les Verts/GE), membre de l’Initiative des Alpes

Jusqu’ici, cela était effectué tous les cinq ans et, selon les estimations, ce sont 20 à 30 camions par jour transportant ces matériaux qui transitent par le col valaisan. Pour le seul produit toxique évoqué dans la vidéo, 13’468 tonnes ont été transportées sur cet axe en 2018.

Faire pression

La police cantonale valaisanne avait certes augmenté ses contrôles dès la fin 2020 et prévoit encore de monter en puissance pour éviter les accidents. À l’époque, près d’un contrôle sur cinq soulevait des manquements aux normes et, en 2015, un camion chargé de liquide inflammable s’était renversé et avait pris feu juste avant la route du col, à Gamsen. Pour l’Initiative des Alpes, il n’y a plus de temps à perdre. «Interdire ce transport routier permet de diminuer de 80% les risques pour les cours d’eau, tels que simulés dans notre vidéo. Le Conseil fédéral doit bannir ce trafic, d’autant que le chargement sur le rail est possible», insiste Isabelle Pasquier, membre de l’Initiative des Alpes et conseillère nationale (Les Verts/GE).

Ce n’est pas un hasard si la vidéo intervient aujourd’hui. Le Conseil fédéral doit publier prochainement son rapport sur le transfert de la route vers le rail, un document qu’il réalise tous les deux ans et qui contient les grandes lignes politiques en la matière. Et l’Initiative des Alpes espère vivement qu’il soit question d’une interdiction. Dans sa dernière édition, en 2019, le Gouvernement reconnaissait que le transfert du transport des marchandises dangereuses sur le rail sous le Simplon diminuait nettement les risques, en tout cas en ce qui concerne les substances nocives pour les eaux. C’est de là que proviennent les chiffres mis en avant par l’Initiative des Alpes.

Le Conseil fédéral estimait en revanche que faire passer toutes les autres substances sur le rail n’était pas forcément avantageux, notamment en raison des risques pour la population. Le document est attendu pour novembre.

