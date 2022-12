Qatar 2022 – Et si la Suisse se remettait à jouer au football? Match décisif contre la Serbie ce vendredi soir (20 h), avec une place en huitièmes de finale en jeu. Cette Suisse a une occasion à saisir. Daniel Visentini - Doha

Xhaka à l’organisation, Shaqiri à l’inspiration, Embolo à la conclusion: le trio magique d’une Suisse qui doit retrouver son jeu contre la Serbie ce vendredi soir. KEYSTONE/Laurent Gilliéron

L’hagiographie pourrait raconter l’histoire d’une équipe de Suisse dominante et séduisante, percutante et efficace, qui balayerait tout sur son passage, fierté d’un pays tout entier, éveillé à ces euphories depuis un soir de juin 2021, avec la France championne du monde pour victime de ces étourdissements. Plus forte que jamais, à peine gênée par le grand Brésil après avoir écrasé le Cameroun, cette sélection-là aborderait ce Serbie-Suisse de vendredi le cœur léger, certaine de valider son ticket pour les huitièmes de finale du Mondial. À Doha plus qu’ailleurs, il faut prendre les mirages pour ce qu’ils sont: la tentation d’un rêve.