Morges – Et si la Ville venait à la rescousse pour sauver «son» cinéma Comme tant d’autres, le Cinéma Odéon se retrouve menacé par la crise sanitaire. Mais la Commune semble ouverte à la discussion pour faire perdurer cette offre culturelle. Julien Lambert

Pour la deuxième fois cette année, le Cinéma Odéon a été contraint de fermer en raison de la crise sanitaire. Laurent Gilliéron/Keystone

Deux fermetures en neuf mois, une concurrence toujours plus féroce des plateformes de vidéos à la demande et une chute importante des entrées dans le contexte actuel. Les cinémas tirent la langue et s’inquiètent pour leur avenir.

«Suite à la réouverture après la première vague, nous avons connu une baisse qui a oscillé entre 50 et 80% de la fréquentation habituelle, note la directrice du Cinéma Odéon, Chahnaz Sibaï. Autant dire que l’on a ouvert à perte durant cette période, ce qu’on a encaissé ne couvrant pas les heures effectuées. Et le prêt Covid que nous avons contracté ne fait que repousser l’échéance…»