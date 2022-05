Certains ont les mains collées sur le bitume des autoroutes. D’autres montent en quatrième vitesse un camping dans l’espace public. Dans les deux cas, c’est illégal. D’ailleurs, la police est intervenue. Et c’est bien normal puisque, justement, c’est illégal. Cette confrontation à haut potentiel médiatique fait d’ailleurs partie de la méthode des activistes.

Les premiers demandent quelque chose d’assez simple pour lutter contre les effets néfastes des énergies fossiles: qu’on les économise! En s’occupant enfin sérieusement de la rénovation des isolations des bâtiments, qui représenteraient 45% de la consommation totale d’énergie.

En y mettant enfin de l’argent et en simplifiant le labyrinthe administratif des subventions possibles. Le contre-projet à l’initiative sur les glaciers va dans ce sens. Et c’est tant mieux parce que cela crée des emplois et cela divise moins que les éoliennes, les panneaux solaires, les importations de gaz ou de pétrole russe.

Les seconds ne demandent pas la lune non plus. Au moment où l’on accueille avec la bonté adéquate les réfugiés de guerre ukrainiens, ils veulent aussi se préoccuper des oubliés de la croissance qui ne trouvent pas où s’abriter ici. Et pas seulement en hiver.

Quelles que soient les origines ou le parcours de ces SDF. En utilisant notamment des espaces publics ou privés qui sont laissés libres. Ce sont en quelque sorte les descendants de feu la personnalité préférée des Français, l’abbé Pierre. Qui ne serait certainement pas contre un droit au logement écoresponsable.

Je l’ai déjà écrit dans ces colonnes, la désobéissance civile doit être poursuivie en justice. Pour des raisons d’équité entre tous les citoyens. Parce que, justement, c’est aussi l’occasion pour des juges de faire avancer la société en tenant compte de la loi, mais aussi de sa possible réinterprétation lorsque les réalités d’aujourd’hui ne sont plus celles d’hier.

Et si ce n’est pas le cas, la condamnation potentielle des activistes doit être assumée comme un risque et une opportunité pour faire bouger cette loi via les outils démocratiques adéquats et les relais politiques qui vont avec.

«Cette désobéissance civile a des racines et une histoire.»

Au sens général du terme, cette désobéissance civile a des racines et une histoire. Qui date de 1849 quand un citoyen américain refusait de payer une taxe pour la guerre contre le Mexique. Elle a ses héros (Gandhi, Mandela, Luther King, Les Grands-Mères de la place de Mai).

J’ai glissé l’autre jour dans mon lecteur le DVD de «100 battements par minute», Grand Prix du Jury 2007 à Cannes. Qui m’a rappelé comment Act Up avait lutté avec des armes de destruction massive d’image publique contre les laboratoires qui retardaient leurs recherches sur le virus ou les ministères qui renâclaient à investir dans la prévention. Le sida n’a pas disparu, mais il est moins létal.



