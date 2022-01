Le Covid-19 perturbe le ski alpin – Et si le classement général était faussé? Lara Gut-Behrami ou Mikaela Shiffrin ont récemment été testées positives au Covid-19. Elles perdent de précieux points au classement général. Revenir va relever de la bataille mentale. Rebecca Garcia

Lara Gut-Behrami avait très bien débuté la saison. Ses tests positifs au Covid-19 ont stoppé net sa lancée. AFP

Cette saison, Lara Gut-Behrami était une des skieuses en forme. Victorieuse en super-G à St-Moritz, deuxième dans la même discipline à Lake Louise ou en slalom géant à Sölden: la Tessinoise était dominante. Pourtant, aujourd’hui, elle n’est que dixième au classement général. La raison? Elle a manqué cinq courses après avoir été testée positive au coronavirus le 17 décembre.

Le virus risque de lui coûter très cher. Mais tronque-t-il le classement général? «Celui-ci sera un peu faussé», reconnaît Philippe May, skieur de vitesse et directeur de l’école de ski de Verbier. «On fera les comptes à la fin. Et c’est sûr que s’il lui manque 30 points en fin de saison, on se dira que c’est à cause du Covid», reconnaît Laurent Donato.